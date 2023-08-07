Деменко прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал поражение петербуржского клуба в матче против «Динамо» (2:3).

«Я не ожидал такого результата. Матч был хорошим. «Динамо» показало очень хороший футбол, а ведь Личку до этого критиковали. Они показали потрясающий футбол. «Динамо» очень понравилось. Победа в гостях над действующим чемпионом. Я не припомню, когда «Зенит» последний раз вообще проигрывал дома. Это поражение для «Зенита» становится очередным тревожным звоночком, что чемпионство не дастся легко. Семаку нужно теперь что-то менять. Настрой игроков его не устраивает. От Сергея Семака многое сейчас будет зависеть. Все-таки интересно, что он будет делать в такой ситуации. Психологически все равно тяжело, когда вы привыкли быть лидерами, а сейчас все идет не по плану», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

По итогам трех туров РПЛ «Динамо» с 4 очками занимает 6-е место в турнирной таблице, «Зенит» — седьмое, набрав такое же количество очков. 13 августа бело-голубые встретятся с «Балтикой», а клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Факелом».