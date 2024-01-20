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Сегодня, 07:13

Деменко: «Для «Краснодара» и для самого Сафонова продление контракта — это отличная новость»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал продление контракта между краснодарским клубом и Матвеем Сафоновым.

«Сафонов — один из сильнейших вратарей России. Это сто процентов. Матвей сейчас показывает стабильность. Для руководства клуба и для самого Сафонова это отличная новость. Сейчас он хочет остаться в клубе. Потом, возможно, будет какое-то предложение из Европы. В любом случае, тут ему комфортно и клуб готов давать ему хорошие условия. Поэтому он и не стал что-то менять. Контракт до 2029 года — игрок теперь обезопасил себя. Но и клуб обезопасил ситуацию. Матвей будет дальше прогрессировать. Если кто-то захочет его пригласить, то будет вынужден выложить за него определенную сумму. Так что это отличный момент для руководства клуба. Я думаю, предложения по Сафонову есть. Почему-то мне кажется, что его хочет подписать «Зенит». Поэтому данная сделка отлична для клуба», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Деменко.

Новый контракт 24-летнего Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до января 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 18 миллионов евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005537134_demenko_prodlenie_kontrakta_-_dlya_rukovodstva_kluba_i_dlya_samogo_safonova_eto_otlichnaya_novost
Максим Деменко
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
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