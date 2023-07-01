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Сегодня, 14:06

Деменко прокомментировал работу «Спартака» на трансферном рынке этим летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал работу красно-белых на трансферном рынке этим летом.

«Стоит ли болельщикам переживать из-за того, что нет трансферов? Нет, я уверен, что они еще будет. Конечно, нужно это сделать как можно быстрее, чтобы новички успели адаптироваться. Какие линии нужно усилить «Спартаку»? Каждый тренер хочет, чтобы у него было два равноценных состава — чтобы на каждой позиции был выбор, кого ставить в основу. Было бы неплохо, если бы подписали нового центрального защитника, а также полузащитника и форварда», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Летнее трансферное окно в РПЛ закроется 14 сентября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-bolel-shhikam-spartaka-ne-nuzhno-perezhivat-transfery-eshhe-budut/
Максим Деменко
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ФК Спартак (Москва)
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