Деменко прокомментировал работу «Спартака» на трансферном рынке этим летом

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал работу красно-белых на трансферном рынке этим летом.

«Стоит ли болельщикам переживать из-за того, что нет трансферов? Нет, я уверен, что они еще будет. Конечно, нужно это сделать как можно быстрее, чтобы новички успели адаптироваться. Какие линии нужно усилить «Спартаку»? Каждый тренер хочет, чтобы у него было два равноценных состава — чтобы на каждой позиции был выбор, кого ставить в основу. Было бы неплохо, если бы подписали нового центрального защитника, а также полузащитника и форварда», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Летнее трансферное окно в РПЛ закроется 14 сентября.