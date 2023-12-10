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Сегодня, 14:04

Деменко прокомментировал разгромную победу «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартак» Максим Деменко прокомментировал победу красно-белых над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Просто подготовка была. «Спартак» очень быстро забил два мяча, все же на 2-й и 8-й минуте. Действительно «Крылья» не то, чтобы были расслаблены. Достаточно хорошо сыграл и Промес и Соболев. Если бы гости отыграли один гол и сделали 1:2, то неизвестно, как бы мог повернуться матч. А так, «Спартак» выиграл абсолютно заслуженно. Соболев классно провел этот матч», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11376401-demenko-prokommentiroval-razgromnuyu-pobedu-spartaka-v-matche-s-krylyami-sovetov.html
Максим Деменко
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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