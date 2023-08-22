Деменко прокомментировал увольнение Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга»

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал увольнение Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Тяжело сказать на самом деле. Результата у нас команды сейчас нет. В игре с «Ахматом» было видно, что команда не может продемонстрировать свои лучшие качества. Видимо поэтому такое решение и принято. Возможно, там сразу какого-то доверия не было. Такие решение всегда принимают руководители. Я считаю, что могли бы все-таки дать поработать более длительный срок. Тогда о результатах можно было бы говорить точнее. Назначение Давида Деограсии? Я думаю, что можно было бы дать шанс российскому тренеру. Я не знаю вообще, с чем это связано. Я не понимаю, почему не дают шансов российским тренерам. У нас же тоже есть неплохие специалисты. Очень тяжело объяснить эту позицию клуба. Почему мы доверяем иностранцам, а своим нет?» — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. Новым главным тренером назначен испанский специалист Давид Деограсия.

Ярошик возглавил команду 22 июня 2023 года. В 7 матчах «Оренбург» одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.