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Сегодня, 03:59

Деменко: «Краснодар» сейчас в очень хорошем состоянии»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу команды в матче 12-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:0).

«Краснодар» был быстрее, мобильнее, по игре выглядел лучше, чем «Спартак». Готовность «быков» была выше. Потом тренер «Краснодара» даже лидеров менял, что меня удивило, — Са, Сперцяна. Хотя при счете 2:0 время оставалось, всякое могло случиться. Значит, уверен был в своей команде.

Понравилась игра «Краснодара» в этом матче — солидная, с позиции силы. Где надо, контроль использовали, где надо — быстро проходили середину поля. «Спартак» практически ничего не смог сделать. «Краснодар» был быстрее. Очень хорошо прессинговал. Как первый гол забили: ошибка игрока «Спартака» — сразу выскочили, быстро распорядились мячом, все друг друга понимают. Команда сейчас в хорошем состоянии. Видно, что есть конкуренция, все заряжены, хватает игроков на разные позиции», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Краснодар» с 30 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда 23 октября сыграет в FONBET Кубке России против «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)

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