Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:53

Деменко раскритиковал проведение футбольных матчей в декабре

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко рассказал, что думает о проведении футбольных матчей в декабре.

«Мне вообще кажется, что такой календарь, зная, что нет еврокубков неужели нельзя было продумать? Для чего эти матчи в декабре? Я понимаю, что у команд многих есть стадионы с подогревом. Раньше заканчивался чемпионат в ноябре, неужели нельзя перенести какие-нибудь кубковые матчи?! Надо же понимать прекрасно, что чемпионат должен заканчиваться, например, 10 ноября! Для чего тянуть этот месяц, при том, что были паузы сборных. Мы видели, как Россия играет с Кубой 8:0, а мы ждем две недели, чтобы посмотреть этот матч, который никому не нужен. Можно было перестроить эту систему?» — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

В сезоне-2011/2012 российский футбол перешел на систему «осень-весна». Тогда команды в РПЛ провели 44 тура.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11391572-demenko-raskritikoval-provedenie-matchej-rpl-v-dekabre.html
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
0
Читайте также
Пять футболистов из России могут сыграть в плей-офф еврокубков в сезоне-2023/2024
ОКР полностью прекратил финансирование нейтральных спортсменов
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Стал известен список участников «Команды Путина»
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Спартак» близок к подписанию сербского нападающего Луковича, который интересен «Челси»