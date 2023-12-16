Деменко раскритиковал проведение футбольных матчей в декабре

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко рассказал, что думает о проведении футбольных матчей в декабре.

«Мне вообще кажется, что такой календарь, зная, что нет еврокубков неужели нельзя было продумать? Для чего эти матчи в декабре? Я понимаю, что у команд многих есть стадионы с подогревом. Раньше заканчивался чемпионат в ноябре, неужели нельзя перенести какие-нибудь кубковые матчи?! Надо же понимать прекрасно, что чемпионат должен заканчиваться, например, 10 ноября! Для чего тянуть этот месяц, при том, что были паузы сборных. Мы видели, как Россия играет с Кубой 8:0, а мы ждем две недели, чтобы посмотреть этот матч, который никому не нужен. Можно было перестроить эту систему?» — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

В сезоне-2011/2012 российский футбол перешел на систему «осень-весна». Тогда команды в РПЛ провели 44 тура.