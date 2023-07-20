Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:46

Деменко: «Краснодару» пора давать результат и бороться за чемпионство»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от игры «быков» в новом сезоне.

«Соскучился уже по РПЛ. Кто бы что ни говорил, в нашем чемпионате есть интриги. Может, «Зенит» потеряет свое чемпионство. Что касается «Краснодара», мне нравится философия Галицкого, он привил стиль, какой хотел, но уже надо давать результат. За последние два года команда занимает то пятое, то место ниже. В начале становления клуба команда выполняла задачи — брали бронзу, выходили в Лигу чемпионов. Когда-то «Краснодар» должен показать что-то интересное и бороться за чемпионство. У любого руководителя есть такое желание. Конечно, тяжело бороться на сегодняшний день за титул. Если Галицкий пойдет по пути воспитания молодых футболистов, выпускников академии, будет проще», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Динамо». Матч пройдет 21 июля и начнется в 19.00 по московскому времени. В прошедшем сезоне «быки» заняли шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-krasnodaru-pora-davat-rezul-tat-i-borot-sya-za-chempionstvo/
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ференцварош» Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов после поражения от фарерского клуба
Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном
Полиция нашла подростка, убившего сверстника и спрятавшего его труп в коллекторе Москвы
Песков прокомментировал заявление МО о судах в Черном море
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Пономарев: «Малком сморозил ерунду о шансах ЦСКА против «Зенита»
Агент Селюк: «Малкома надо сейчас продавать, потому что больше уже не дадут»
Сорокин может покинуть «Краснодар» этим летом
Семак оценил форму игроков «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ
«Спартак» — «Оренбург»: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ
«Фейеноорд» не готов платить «Динамо» больше 8 миллионов евро за Захаряна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Спартака» Медина, вероятнее всего, сможет сыграть с «Оренбургом»

«Фейеноорд» не готов платить «Динамо» больше 8 миллионов евро за Захаряна