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Сегодня, 12:43

Деменко рассказал, чего ждет от матчей заключительного тура РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко рассказал, чего ждет от предстоящего матча «Ростова» против «Зенита» в матче 30-го тура РПЛ.

«Но я думаю, что «Зенит» свою игру выиграет. Будет интересно, сможет ли «Динамо» не проиграть завтра. Будут ли знать игроки «Динамо» и «Краснодара», что происходит в матче «Зенита» и «Ростова»? Конечно, будут. Скрыть это просто невозможно в нынешнее время.

Думаю, что в первом тайме никто внимание на ход игры в Санкт-Петербурге обращать не будет, а вот во второй половине игры — это уже другое дело. Будет ли интересно для общественности, если сменится чемпион? Давайте дождемся завершения чемпионата, а уже потом ответим на этот вопрос, ведь пока чемпион еще не сменился" , — цитирует Деменко «РБ Спорт».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

«Зениту» для чемпионства необходимо побеждать «Ростов» и рассчитывать, что «Краснодар» выиграет у «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-rostov-mozhet-bit-sya-v-sankt-peterburge-radi-premial-ny-h-e-to-normal-no/
Максим Деменко
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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