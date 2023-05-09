Деменко рассказал, почему стало больше спорных эпизодов, связанных с судейством

Бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Максим Деменко высказал мнение причинах возросшего количества споров о решениях судей в матчах чемпионата РПЛ.

«В распоряжении судей сейчас появилось больше инструментов благодаря системе ВАР. Но главная проблема в том, что нет единой трактовки правил. Многие эксперты и тренеры выступают за то, чтобы схожие моменты всегда оценивались одинаково. А не так, как происходит сейчас, например, в эпизоде с Зобниным в матче «Зенит» — «Спартак». Раньше, увидев нарушение правил, судьи обязательно останавливали игру и сразу принимали решение. А сейчас игра продолжается, а уже затем происходит оценка событий, которые могли бы и не случиться. Вот из-за этого разговоров о судействе и стало больше», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» возникли два спорных момента во время второго забитого мяча «Зенита». Защитник петербуржцев Роберт Ренан наступил на ногу игроку «Спартака» Кейта Бальде, а Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина, после чего Андрей Мостовой забил второй мяч.