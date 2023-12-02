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Сегодня, 13:48

Деменко считает, что «Ахмат» не нужно настраивать на матч со «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мыслями в преддверии матча красно-белых с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ.

«В Грозном всегда непросто играть, пусть сейчас «Ахмат» испытывает кризис. Ромащенко не придется искать слов для своих подопечных, чтобы настроить их на «Спартак», ведь против красно-белых все без исключения команды РПЛ играют с дополнительной энергией. А если «Спартак» проиграет, то, как мне кажется, многие начнут говорить, что команда выбыла из гонки за титул, ведь отставание от «Зенита» может вырасти до 9 очков. «Спартаку» просто необходимо уйти на зимний перерыв в максимально выгодной позиции, исходя из нынешней ситуации в турнирной таблице», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Матч пройдет 3 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 14-й позиции (13).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-ahmat-ne-nuzhno-nastraivat-na-match-so-spartakom/
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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