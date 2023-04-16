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Деменко: «Бальде воспользовался предоставленным шансом, он может закрепиться в основе «Спартака»

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Максим Деменко ответил на вопрос, вызвали ли у него сомнения какие-либо решения арбитра в матче 23-го тура РПЛ «Спартак» — «Торпедо» (2:1).

«Мне кажется, удаления были по делу. Не могу сказать, что судья был не прав. Другое дело, что арбитр мог чуть-чуть смягчить наказание. Особенно по Бальде. Но он принял такое решение. Сейчас вообще не поймешь правила и как судьи выносят вердикты. Но, наверное, раз он решил удалить игроков, видимо, какой-то подсказ ему был», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

Также он считает, что Кейта Бальде может стать основным нападающим красно-белых.

«Пока он воспользовался предоставленным шансом. А раньше, когда ему давали возможность играть, он не забивал. Поэтому не мог конкурировать с Соболевым. А сейчас Бальде реально может закрепиться в составе. Он точно будет конкурировать с Соболевым. Тренер даст ему время, пусть и не целый матч, и если Бальде перестанет забивать, то снова будут ставить в состав Александра», — добавил специалист.

В текущем сезоне Бальде провел 5 матчей за «Спартак» и отметился двумя голами.

«Спартак» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Торпедо» занимает последнее, 15-е место (13 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005088079_demenko_balde_vospolzovalsya_predostavlennyim_shansom_on_mojet_zakrepitsya_v_osnove
Кейта Бальде
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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