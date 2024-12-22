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Сегодня, 18:23

Деменко считает, что Батраков выглядит интереснее Угальде

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко сравнил полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Я понимаю, что Угальде разыгрался под конец первой части чемпионата. Но мы говорим о выступлении за прошедший год, да, Угальде сейчас лучший бомбардир, но Батраков выглядит сам по себе поинтереснее», — сказал Деменко Vprognoze.ru.

В этом сезоне Угальде в 22 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи. 19-летний Батраков забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 23 матчах.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Батраков
Максим Деменко
Манфред Угальде
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