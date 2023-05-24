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Сегодня, 20:49

Деменко: «Если ЦСКА обыграет «Краснодар», то уже не отдаст серебро»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко поделился мыслями об интриге за второе место в чемпионате России.

«У «Спартака» легче календарь, но кажется, что ЦСКА тяжеловато будет психологически, и следующий матч для него важно выиграть. Сначала «Краснодар», а потом «Ростов». Что касается «Краснодара», если ЦСКА обыграет «быков», то все-таки уже не отдаст серебро. Армейцам важно было сыграть вничью со «Спартаком». Но борьба существует, и непонятно, как сыграют конкуренты. После поражения ЦСКА дал повод своим соперникам по максимуму набирать очки», — приводит слова Деменко «Евро.Футбол.Ру».

На данный момент второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 53 очками располагается на 3-й строчке. В 29-м туре армейцы сыграют с «Краснодаром», а красно-белые — с «Пари НН».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005134844_demenko_esli_cska_pobedit_krasnodar_to_ne_otdast_serebro
Максим Деменко
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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