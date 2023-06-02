Деменко: «Если «Спартак» останется без медалей, то это станет полным провалом при вложениях, которые сделал клуб»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко рассказал, при каком итоговом результате в РПЛ сезон для московской команды не станет провальным.

«Сезон для «Спартака» уже можно считать неудачным, учитывая ранний вылет из Кубка России и текущую ситуацию в РПЛ. А если москвичи останутся без медалей, то это станет полным провалом при тех вложениях, которые сделал клуб. Серебряные медали несколько подсластят впечатление от сезона. В этом случае результат можно будет считать удовлетворительным. Все-таки поначалу «Спартак» реально выглядел способным составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. А потом уже случился спад», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.