Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:39

Деменко: «Джикия — хорошее усиление для «Краснодара», но он захочет остаться в «Спартаке»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший защитник «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на слухи о том, что клуб может подписать футболиста «Спартака» Георгия Джикию.

16 декабря появилась информация о том, что 30-летний россиянин может перейти в команду из Краснодара в случае, если та продаст защитника Хуниора Алонсо.

«Джикия — хорошее усиление для «Краснодара». Георгий — качественный футболист, просто он сейчас выпал из состава. Помимо «Краснодара» им еще интересуется «Локомотив». Все-таки Георгий — воспитанник железнодорожников. Но мне кажется, что Джикия захочет остаться в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист провел 9 матчей за красно-белых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро. Контракт игрока с московским клубом действует до конца мая 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Обсудить
Читайте также
Российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024
Овечкин снова не забил, хотя шансы были. Его безголевая серия ужасает
Женщина забралась на верхушку 20-метровой городской ели в Геленджике
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Участника ЧВК «Вагнер» приговорили к шести годам за стрельбу по полицейским
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Булыкин назвал футболистов, разочаровавших в первой части сезона РПЛ

Форвард «Зенита» Кассьерра в третий раз в сезоне признан лучшим игроком месяца