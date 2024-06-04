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Сегодня, 22:15

Деменко считает, что Дзюба еще может пригодиться клубам РПЛ

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что нападающий Артем Дзюба еще способен поиграть в РПЛ.

«Уверен, Дзюба может пригодиться в новом сезоне клубам премьер-лиги. Сейчас, например, Андрей Талалаев вывел «Химки» в РПЛ. Конечно опыт Артема — стопроцентный плюс. Другой вопрос, что в его возрасте уже тяжело. Но за счет опыта и своего физического состояния Артем спокойно может играть», — сказал Деменко «Газете.ru».

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды на правах свободного агента. Он выступал за железнодорожников с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых 35-летний нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: Газета.ru
Артем Дзюба
Максим Деменко
РПЛ
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