Деменко: «Спартак» сейчас на ходу, «Факелу» будет очень тяжело»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко рассказал о своих ожиданиях от матча 19-го тура чемпионата России красно-белых с «Факелом».

«Спартак» сейчас на ходу, хорошая команда. «Факелу» будет очень тяжело. Москвичам отступать некуда, они уже потеряли очки с «Уралом». Красно-белые уже на восемь очков отстали от «Факела». Думаю, «Спартак» выше уровнем, но легкого матча не будет», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Игра пройдет 11 марта на домашнем стадионе «Спартака». Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» идет на 14-й строчке, имея в активе 14 очков.