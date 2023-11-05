Деменко считает, что Федотов создал боеспособную команду

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о победе ЦСКА над «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура РПЛ.

«По игре Федотов наладил, и никто не ожидал такого выступления от вундеркинда Файзуллаева. Очень интересный парень, о нем уже сейчас много говорят, хотя ЦСКА его заметил в Узбекистане, хотя и другие команды его хотели видеть. Достаточно интересный парень, со своим стилем игры. Пусть и молодой, но мы видим, как он выглядит со старожилами, и раздает, и сам забивает, и лидерские качества проявляет в команде. Федотов создал боеспособную команду. В ЦСКА за счет опытных ребят, начиная от Игоря Акинфеева и до... Можно сказать все-таки вундеркинда Файзуллаева, он очень хорошо влился в игру, и армейцы начали очень хорошо выглядеть», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».