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Сегодня, 18:37

Деменко считает, что футболистам будет интересно принять участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Футболистам будет интересно принять участие в таком турнире. Для игроков это хорошая практика. Можно посмотреть, как ребята выглядят на сборах. Фавориты — «Спартак» или «Зенит», но кого-то одного я бы не выделял», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

С 30 января по 11 февраля пройдет товарищеский турнир, в котором сыграют шесть команд РПЛ: «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

В прошлом году победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ стал «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
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Максим Деменко
РПЛ
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