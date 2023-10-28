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Сегодня, 08:48

Деменко считает, что игроки «Зенита» позволяют себе вальяжность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что футболисты «Зенита» часто играют, недооценивая соперников.

«Конечно, столкнется, в любом случае. Когда Мирослав Ромащенко пришел в «Ахмат», мы видели хорошие четыре-пять игр, когда команда всех обыгрывала. Но если брать по составу, «Зенит», играя дома... Тяжело будет «Ахмату». Когда «Зениту» надо выиграть, он в чемпионате России никогда никому не дает шанса. Взять последние сезона четыре: когда им что-то надо, мы видим, как они играют. Недооценка в «Зените», конечно же, существует. Это к тренеру вопросы, почему так, Сергею Богдановичу. Мы видим моменты, когда вальяжность могут себе позволить те же бразильцы. Когда команда собрана, проблем практически не возникает», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», в активе которого 28 очков. «Зенит» с 23 очками идет вторым. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (21).

28 октября «Зенит» встретится с «Ахматом». Начало — в 19:00 мск.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/28/21592537.shtml?updated
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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