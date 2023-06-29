Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:22

Деменко считает, что Ионов станет играть лучше после возвращения в «Ростов»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко поделился ожиданиями от выступления хавбека Алексея Ионова в «Ростове» после возвращения.

«Возвращение Ионова — это приобретение для «Ростова». В начале сезона у Алексея не складывалось, но концовку он провел на очень высоком уровне. Да, ему 34 года, но если он держит себя в форме, то никаких проблем не будет. Год-два еще спокойно будет играть. И он поможет команде. Думаю, вернувшись в «Ростов», Ионов станет играть еще лучше. Сейчас он явно выглядит как игрок основного состава «Ростова», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

20 июня «Ростов» объявил о возвращении Ионова в команду. Соглашение 34-летнего хавбека с ростовчанами рассчитано на 2 года. Футболист уже играл за южан с 2017 по 2020 год.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005181701_demenko_vernuvshis_v_rostov_ionov_stanet_igrat_esche_luchshe
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Владимир Аитов: регбист, врач, узник немецких концлагерей. История русского спортсмена
Американская гимнастка Симона Байлз вернется на соревнования после двухлетнего перерыва
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе Суровикина
На юге Москвы с рельсов сошел грузовой состав
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Сарвели обратился к болельщикам «Локомотива»
Канчельскис считает, что «Зенит» останется фаворитом РПЛ даже без бразильцев
Булыкин заявил, что турнир с иностранными командами будет проверкой для «Зенита»
Хусаинов связывает несдачу теста трех арбитров на знание правил футбола с коррупционными действиями
Нагорных назвал главные качества новичка «Локомотива» Сарвели
Игнатьев: «Сарвели что-то умеет, но это не выдающийся футболист»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сарвели обратился к болельщикам «Локомотива»

Мележиков не согласен, что продление контракта с Абаскалем стало причиной неудачной игры «Спартака» весной