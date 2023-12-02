Деменко считает, что Ивич может заменить Кордобу Кокшаровым

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко порассуждал о предстоящем матче «быков» с «Оренбургом» в 17-м туре РПЛ.

«Закончить первый круг в качестве лидера, а потом опуститься на второе место, конечно, неприятно. Игра с «Оренбургом» будет важной с точки зрения психологии. Если команда потеряет очки, а «Зенит» победит, то давление на «Краснодар» будет огромным. Поэтому побеждать просто необходимо, а петербуржцы ведь могут и уступить «Локомотиву», а это значит, что теоретически «Краснодар» уже по итогам грядущего тура может вернуться на первое место. Игроки понимают это и будут стараться изо всех сил, я уверен. Что касается потери Кордобы, то это, разумеется, огромный минус для команды. Очевидно, что Джон стал одним из лидеров «Краснодара» и приносил много пользы. Впрочем, Ивич должен придумать, как выйти из этой ситуации. Не исключаю, что он может выпустить молодого Кокшарова в стартовом составе», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Краснодар» с 32 баллами после 16 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» на 1 очко отстают от лидирующего «Зенита».

3 декабря «Краснодар» встретится с «Оренбургом». Начало — в 16:30 по мск.