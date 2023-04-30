КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:12

Деменко считает, что Карпина могут дисквалифицировать на несколько игр

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал удаление Валерия Карпина после финального свистка в матче с красно-белыми (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Думаю, что Карпин и Онопко были недовольны добавлением времени. Было добавлено 3 минуты, а «Спартак» гол забил, когда уже почти 94 минуты было. Поэтому Карпин на эмоциях и выбежал. Его тоже можно понять. Но теперь его не будет на следующей игре. Еще неизвестно, что именно он сказал арбитру, а то может еще и несколько игр дисквалификации будет», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Главный арбитр матча Кирилл Левников удалил Карпина сразу после финального свистка. В концовке встречи «Спартак» ушел от поражения благодаря голу Соболева в добавленное время.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005106399_demenko_karpina_mogut_nadolgo_diskvalificirovat_tam_vse-taki_necenzurnyie_vyirajeniya_byili
Валерий Карпин
Максим Деменко
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Авербух покажет шоу о войне. Одна из его участниц вернулась через два месяца после родов
«Абсолютно не согласен, что с классическими шахматами все хорошо». Карлсен вновь атакует ФИДЕ
CNN назвал затягивающие контрнаступление ВСУ факторы
Слуцкий заявил о готовности РФ поставлять Кубе топливо и зерно
WP назвала несогласные с позицией США по Украине страны
Спикер парламента Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Оренбург» — «Пари НН»: гол гостей ошибочно отменен. Ассистент судьи не выполнил инструкции руководства
Веретенников — о возможном рекорде Малкома: «Думаю, что бразилец его побьет. Мне не будет обидно из-за этого»
Жуков о матче с «Ростовом»: «Удивительная игра. Не понимаю, что случилось со «Спартаком»
В матче «Оренбург» — «Пари НН» будет остановка игры, чтобы команды могли попить воды
Гаджиев: «Всегда тяжело выигрывать, играя против «Ростова»
Агент Куликова призвал не обращать внимание на новости об уходе игрока из «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В пресс-службе «Факела» прокомментировали информацию о том, что Евсеев станет главным тренером команды

Чугунов — о «Динамо»: «Что говорить, если там Фомин забивает пенальти и капитаном становится?»