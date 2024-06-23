Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:17

Деменко: «Кордоба быстрее Соболева, он смог бы заиграть в «Спартаке»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко сравнил форвардов Александра Соболева и Джона Кордобу.

«Начнем с того, что это оба этих нападающих довольно хороши. Но лично мне больше нравится Кордоба. Почему? Они оба габаритные форварды, но Джон просто быстрее. Смог ли бы Кордоба заиграть в «Спартаке», если бы они продали Соболева и купили Джона? Очень интересный вопрос, но на него ответить пока сложно, ведь для этого нужно сразу два трансфера, пока эту рокировку довольно сложно представить. Но почему нет? Джон быстрее, как я уже говорил, поэтому теоретически он бы смог заиграть в «Спартаке», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Соболев провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. У Кордобы 15 голов и 2 передачи в 27 матчах РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-kordoba-by-stree-soboleva-on-smog-by-zaigrat-v-spartake/
Александр Соболев
Джон Кордоба
Максим Деменко
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Александр Волков заявил, что Павлович допускает ошибки даже в победных боях
Макдэвид на набрал очков в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Рекорд Овечкина побит, а «Флорида» Бобровского – в шаге от грандиозного слива в истории. Что произошло в шестом матче финала Кубка Стэнли
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Лепехин — о возможном переходе Волкова в «Зенит»: «Это шанс для футболиста самому себя попробовать»