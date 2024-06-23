Деменко: «Кордоба быстрее Соболева, он смог бы заиграть в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко сравнил форвардов Александра Соболева и Джона Кордобу.

«Начнем с того, что это оба этих нападающих довольно хороши. Но лично мне больше нравится Кордоба. Почему? Они оба габаритные форварды, но Джон просто быстрее. Смог ли бы Кордоба заиграть в «Спартаке», если бы они продали Соболева и купили Джона? Очень интересный вопрос, но на него ответить пока сложно, ведь для этого нужно сразу два трансфера, пока эту рокировку довольно сложно представить. Но почему нет? Джон быстрее, как я уже говорил, поэтому теоретически он бы смог заиграть в «Спартаке», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Соболев провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. У Кордобы 15 голов и 2 передачи в 27 матчах РПЛ.