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Сегодня, 11:35

Деменко: «Зимний перерыв пойдет на пользу Кордобе, он вернется и продолжит забивать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал результативность форварда «быков» Джона Кордобы.

«Видно, как ему хочется забить, идет гонка, плюс Угальде оторвался. Думаю, это могло повлиять на его безголевые действия. Любой амбициозный игрок заглядывает в таблицу, чтобы посмотреть, кто лидирует, кто забивает. Он все-таки шел в лидерах и тут от Угальде такой отрыв. Это лидерство тоже могло повлиять.

Но сейчас зимний перерыв ему пойдет на пользу. Вернется с новыми силами и продолжит забивать. Для «Краснодара» Кордоба — ключевая фигура», — приводит слова Деменко Legalbet.

В текущем сезоне 31-летний колумбиец провел 18 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.Форвард делит четвертое место в гонке лучших бомбардиров РПЛ с Максимом Глушенковым («Зенит») и Эсекьелем Барко («Спартак»).

Источник: Legalbet
Джон Кордоба
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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