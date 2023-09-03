Деменко считает, что «Краснодар» выглядел лучше «Спартака» в матче РПЛ

Бывший форвард «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко высказался о победе «быков» над красно-белыми в матче 7-го тура РПЛ (2:0).

«Вчера была игра тура. И «Спартак» мог подняться в турнирной таблице, и «Краснодар» — удержать первое место. Игра «Краснодара» понравилась. Команда очень хорошо себя показала, она выглядела лучше «Спартака». Что сейчас происходит со «Спартаком», трудно сказать, проблемы есть. Хотя в кубковой игре с «Динамо» мы их вроде не увидели. Но сейчас очевидно, что есть проблемы в обороне, и в индивидуальных действиях игроков. Хотя, забей Соболев, неясно, как бы игра развернулась. Но это футбол, и «Краснодар» выиграл заслуженно», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 очков). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».