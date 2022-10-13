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Сегодня, 17:45

Деменко — о матче «Спартака» с ЦСКА: «Для «Зенита» этот матч будет важным»

Алина Савинова

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко считает, что матч 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» будет важным для «Зенита».

«Фаворита в этом противостоянии выделить тяжело. Сейчас и «Спартак», и ЦСКА борются за то, чтобы догнать «Зенит». В этой игре шансы абсолютно 50 на 50, а игра будет открытой.

Проигравший в этом матче потеряет шансы побороться за чемпионство? На 100% нет, но потеря будет ощутимой. Для «Зенита» этот матч будет важным, если эти соперники разделят очки, потому что отставание будет больше.

Верю ли, что «Зенит» реально достать и обогнать? Если только «Зенит» сам будет проигрывать матчи или играть вничью. Это сильнейшая команда по составу в чемпионате России. Да, у них бывают осечки, когда у них не хватает реализации. Но если брать весь чемпионат, то «Зенит» выглядит увереннее других команд", — цитирует Деменко Legalbet.

«Спартак» сыграет с ЦСКА 16 октября в 20:00 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ (25 очков). Армейцы, набрав на одно очко меньше, расположились на 4-й позиции. Лидером с 30-ю очками является «Зенит».

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-match-tcska-spartak-vazhen-dlya-zenita/
Максим Деменко
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ФК Спартак (Москва)
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