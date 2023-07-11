Деменко: «Медина — готовый игрок. Он будет выходить в основном составе «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о подписании московским клубом контракта с полузащитником Хесусом Мединой.

«В любом случае это хороший футболист. Не знаю, что у него произошло в ЦСКА. Но в «Спартак» взял сильного игрока. И результативность у него была неплохая. То есть это интересный футболист. Он был нужен «Спартаку» на своей позиции. Ему не надо адаптироваться в РПЛ. Это готовый игрок. Он будет выходить в основном составе», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года. Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.