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Сегодня, 17:40

Деменко считает, что победа над «Сочи» улучшит настроение в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ между московской командой и «Сочи» (1:0).

«Безусловно, у «Спартака» есть трудности, но с чем это на самом деле связано, сказать трудно. Даже в этом матче результат дался с трудом, хотя красно-белые выглядели лучше соперника. Сейчас футболисты должны освободиться от некоторого давления, которое оказывалось на них из-за неудачных результатов. Победа пришлась вовремя и должна улучшить настроение в команде», — цитирует Деменко RT.

После 8 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Сочи» располагается на 12-й строчке, имея в активе 6 очков. 23 сентября красно-белые на своем поле примут «Динамо», а сочинская команда в этот же день на выезде сыграет против «Крыльев Советов».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1204639-demenko-pobeda-sochi-nastroenie-spartak
Максим Деменко
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РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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