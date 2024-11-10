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Сегодня, 11:24

Деменко считает, что Роша не должен был получить три матча дисквалификации

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Бывший футболист сборной России Максим Деменко одобрил решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС не назначать длительных дисквалификаций Виллиану Роше и Руслану Литвинову после матча ЦСКА — «Спартак» (0:2). Роша был дисквалифицирован на три матча, Литвинов — на два.

«Честно, по мне... Ну да, потасовка, отмахнулись они оба, но не было какого-то воздействия, удара, как многие говорят. И у Литвинова, но даже у Роши. Они вдвоем бегут, он отмахивается, ну попал там по губе Бабичу... Но это потасовка, эмоции. По мне, за такие моменты двух матчей дисквалификации было бы достаточно. Обоим. Литвинов прибежал, но началось все с Умярова. Это просто потасовка», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Во втором тайме матча 14-го тура РПЛ в результате массовой драки с поля были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

Источник: Газета.Ru
Максим Деменко
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша

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