Деменко считает, что «Ростов» в текущем сезоне прыгнул выше головы

Экс-полузащитник «Ростова» Максим Деменко заявил, что команда под руководством Валерия Карпина прыгнула выше головы в текущем сезоне.

«Я считаю, что команда прыгнула выше головы! Если взять эпизодами игру «Ростова», то он смотрелся в первом круге достаточно хорошо. Если брать второй, то команда бьется и старается, где-то удача, пенальти те же. Да и вообще Валерий Карпин — опытный тренер, и те качества, которые есть у футболистов, он выжимает их на максимум. Мне кажется, если в линию добавить креативных защитников, полузащитников, нападающих, то есть создать конкуренцию футболистами дорогого уровня. Я тогда скажу: «Да, тогда «Ростов» сможет выстрелить за чемпионство». А на сегодняшний день, я думаю, что они прыгнули выше головы», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Деменко.

На данный момент «Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 26 туров. 14 мая ростовчане сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.