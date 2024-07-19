Деменко считает, что ситуация с Соболевым может повлиять на «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о том, как на команду может повлиять ситуация с возможным уходом форварда Александра Соболева.

Ранее неоднократно появлялась информацию о переговорах по трансферу нападающего между «Спартаком» и «Зенитом».

«Для «Спартака», я думаю, эта ситуация может повлиять на начало сезона. Соболев уже точно принял решение, он это обозначил эти моменты. Потому что в этой ситуации и футболисты как будут общаться с ним? Игрокам ведь эта ситуация тоже сложная, как с ним обращаться, если он хочет уйти? Тяжелая ситуация, я бы сказал», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

За «Спартак» Соболев выступает с января 2020 года. В активе форварда 58 голов и 32 результативные передачи в 139 играх за красно-белых. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 7,5 миллиона евро.