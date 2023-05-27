Деменко считает, что Соболев не является большой потерей для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко предположил, как скажется дисквалификация нападающего красно-белых Александра Соболева на игре команды.

«Дисквалификация Соболева является потерей для «Спартака», но не слишком большой. Он нагнетает обстановку у ворот, борется, бьется. Посмотрим, как команда будет играть без него», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

28 мая «Спартак» сыграет с «Пари НН» в рамках 29-го тура РПЛ. Матч начнется в 14.00 по московскому времени. Соболев дисквалифицирован на четыре игры за грубый жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура чемпионата России (2:1).