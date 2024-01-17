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Сегодня, 22:41

Деменко: «Если бы Джикия хотел уйти из «Спартака», он бы уже это сделал»

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Максим Деменко считает, что красно-белые и защитник команды Георгий Джикия найдут компромисс по вопросу продления контракта.

«Думаю, да [найдут компромисс], ведь разговоры о том, что стороны будут осуждать новый контракт, в прессе идут. Если бы Джикия хотел уйти, он бы это сделал. Он востребован и, думаю, у него были варианты с трудоустройством в РПЛ», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

Также он поделился мнением о том, нужен ли Джикия «Спартаку».

«Нужен. Но после недопонимания Джикии с Абаскалем, думаю, что новый генеральный директор мог обсуждать этот вопрос с игроком или его агентом. Они могли дать понять, что будет понижение в цифрах контракта, но клуб хочет видеть его в своих рядах», — добавил специалист.

Ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил «СЭ», что на сборе команды в ОАЭ обсудит с Джикией продление контракта.

В этом сезоне 30-летний защитник принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005535306_demenko_esli_byi_djikiya_hotel_uyti_iz_spartaka_on_byi_uje_eto_delal_ved_on_vostrebovan
Георгий Джикия
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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