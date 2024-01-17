Деменко: «Если бы Джикия хотел уйти из «Спартака», он бы уже это сделал»

Ветеран «Спартака» Максим Деменко считает, что красно-белые и защитник команды Георгий Джикия найдут компромисс по вопросу продления контракта.

«Думаю, да [найдут компромисс], ведь разговоры о том, что стороны будут осуждать новый контракт, в прессе идут. Если бы Джикия хотел уйти, он бы это сделал. Он востребован и, думаю, у него были варианты с трудоустройством в РПЛ», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

Также он поделился мнением о том, нужен ли Джикия «Спартаку».

«Нужен. Но после недопонимания Джикии с Абаскалем, думаю, что новый генеральный директор мог обсуждать этот вопрос с игроком или его агентом. Они могли дать понять, что будет понижение в цифрах контракта, но клуб хочет видеть его в своих рядах», — добавил специалист.

Ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил «СЭ», что на сборе команды в ОАЭ обсудит с Джикией продление контракта.

В этом сезоне 30-летний защитник принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.