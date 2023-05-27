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Сегодня, 18:45

Деменко считает, что «Спартак» нельзя назвать однозначным фаворитом в матче с «Пари НН»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко оценил шансы московской команды на победу в матче 29-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Понятно, что «Спартак» чуть выше классом. Я бы не сказал, что для «Спартака» матч будет легким. «Пари НН» будет цепляться, биться. Будет напряженная борьба», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Игра между «Спартаком» и «Пари НН» состоится 28 мая и начнется в 14.00 по московскому времени. После 28 туров московская команда расположилась на 3-й строчке, набрав 53 очка. Клуб из Нижнего Новгорода занимает 14-е место, имея в активе 26 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/27/20537942.shtml?updated
Максим Деменко
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ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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