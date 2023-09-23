Деменко считает, что «Спартак» обыграет «Динамо» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Ветеран «Спартака» Максим Деменко не видит явного фаворита в матче 9-го тура РПЛ между красно белыми и «Динамо».

«Его [фаворита] точно нет, хотя «Спартак» в последних матчах с «Динамо» играл неплохо. Но в чемпионате у команды есть свои проблемы. А что касается гостей, то после кубкового матча с «Краснодаром» тоже можно говорить, что у них не все в порядке. Так что к сегодняшней игре соперники подходят в равном положении. Выиграть может любой», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

Также он ответил на вопрос, какой итог матча ему кажется наиболее вероятным.

«В связи с тем, что «Спартаку» удаются матчи с «Динамо», я бы спрогнозировал победу хозяев со счетом 2:1», — добавил специалист.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. Динамовцы на данный момент занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.