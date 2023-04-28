Деменко считает, что «Спартак» постарается сыграть в свой футбол в матче с «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко порассуждал о предстоящем матче красно-белых с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.

«Шансы у «Спартака» и «Ростова» будут 50 на 50. Эти две команды будут биться за серебряные медали, поэтому завтра все футболисты полностью выложатся на поле. В предыдущем туре «Спартак» обыграл «Краснодар», а «Ростов» — «Урал», так что у команд хорошее настроение перед этой игрой. В таких решающих встречах важным фактором является первый гол — очень важно, кто именно его забьет. Очень сложно прогнозировать исход завтрашнего поединка, но уверенно можно сказать, что «Спартак» постарается играть в свой футбол — в атаку первым номером, а «Ростов» — искать свое счастье в контратаках», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало — в 19.30 мск.

После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.