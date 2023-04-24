Деменко считает, что «Спартак» в тяжелой игре одержит победу над «Краснодаром»

Ветеран «Спартака» Максим Деменко рассказал, какой футбол стоит ожидать от игроков московской команды и «Краснодара» в предстоящем матче 24-го тура РПЛ.

«Не будет закрытости, какую часто мы видим, когда играют команды, которые действуют от обороны и ищут шансы на контратаках. Мы увидим контроль мяча со стороны обоих соперников и быстрые атаки. Но у «Спартака» есть проблемы в защитной линии. Все-таки «Спартак» играет в атакующий футбол, и очень часто защитники подключаются в атаку, а оборона должна быть слажена», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

Также он предположил, кто может победить в этой встрече.

«Спартак» все-таки играет дома, и преимущество своего поля сыграет свою роль. А «Краснодар» сталкивается с проблемами, когда играет с лидерами. Поэтому поставлю на «Спартак». Пусть в тяжелой игре, но он победит. Думаю, что мы увидим много мячей», — добавил специалист.

Матч между командами пройдет 24 апреля в 19.00 по московскому времени. На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).