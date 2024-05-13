Деменко считает, что Сперцян прогрессирует последние годы

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об игре полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в РПЛ.

«На протяжении двух-трех лет он прогрессирует. Он техничный, видит поле. Отмечу его физическое состояние. За два чемпионата РПЛ он серьезно не ломался.

Какие шансы уехать в европейский чемпионат по окончании сезона в России? Шансы хорошие. Но всё будет зависеть от тренера и владельца клуба. Эдуард входит в пятерку лучших игроков РПЛ. Если клуб захочет заработать, то такого футболиста надо отдавать», — цитирует Деменко Legalbet.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян в 27 играх чемпионата страны забил десять мячей и отдал семь голевых передач.