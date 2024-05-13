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Сегодня, 13:31

Деменко считает, что Сперцян прогрессирует последние годы

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об игре полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в РПЛ.

«На протяжении двух-трех лет он прогрессирует. Он техничный, видит поле. Отмечу его физическое состояние. За два чемпионата РПЛ он серьезно не ломался.

Какие шансы уехать в европейский чемпионат по окончании сезона в России? Шансы хорошие. Но всё будет зависеть от тренера и владельца клуба. Эдуард входит в пятерку лучших игроков РПЛ. Если клуб захочет заработать, то такого футболиста надо отдавать», — цитирует Деменко Legalbet.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян в 27 играх чемпионата страны забил десять мячей и отдал семь голевых передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-esli-krasnodar-zahochet-zarabotat-to-spertcyana/
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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