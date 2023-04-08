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Деменко считает, что «Торпедо» еще поборется за выживание

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко оценил шансы столичного «Торпедо» на выживание в РПЛ после победы над воронежским «Факелом».

«Будем надеяться, что интрига в борьбе за выживание еще не умерла. Еще не все потеряно. «Торпедо» проявило характер, тренер нашел ключик к ребятам. Важно, что они взяли дома очки. Торпедовцы туров десять не выигрывали. Любой тренер будет цепляться за очки, приходя в новую команду. У них есть восемь туров, где они будут решать задачу остаться. Для них сейчас главное — попасть в стыковые матчи. Понятно, что у «Пари НН» и «Крыльев Советов» уровень выше, но в футболе всякое бывает», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/08/20168281.shtml?updated
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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