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Сегодня, 20:12

Деменко считает, что «Торпедо» может отобрать очки у «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился мыслями о том, сможет ли столичное «Торпедо» отобрать очки у красно-белых в матче РПЛ.

«Надо посмотреть на то, как «Спартак» сыграет с «Динамо». Я думаю, что у «Спартака» будут проблемы с «Торпедо», если они не обыграют бело-голубых. Сейчас рано говорить об этом. Сейчас для «Торпедо» главное то, что они обыграли «Факел», — приводит слова Деменко «Газета.RU».

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 41 очко. «Торпедо» располагается на 16-м месте, имея в активе 13 баллов. Команды проведут очный поединок 15 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/08/20168227.shtml
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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