Деменко считает, что у Облякова есть шанс перейти из ЦСКА в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко заявил, что хавбек ЦСКА Иван Обляков может перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

«Конечно, у Облякова есть однозначный шанс перейти в «Зенит». Это зависит от самого Вани, захочет ли он туда после ЦСКА. Сейчас «Зенит» понимает, что они упустили хорошего игрока. Думаю, Обляков входит в список «Зенита» на усиление. Но одно дело играть в ЦСКА, другое — в «Зените». Мы видели сейчас пример Бакаева из «Спартака», ему не дают шанса. Поэтому Обляков еще лишний раз подумает. Но с точки зрения ресурсов у «Зенита» не будет проблем с его подписанием», — сказал Деменко.

24-летний Обляков — воспитанник СШОР «Зенит», из которой он перешел в «Уфу» в 2016 году, а в 2018-м оказался в ЦСКА.

В нынешнем сезоне за московскую команду полузащитник провел 39 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач.

Transfermarkt оценил Облякова в 7,5 миллиона евро. Контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.