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Сегодня, 15:23

Деменко считает, что у «Зенита» есть проблемы в коллективе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко заявил, что сине-бело-голубые могут посыпаться из-за проблем в коллективе.

«После матча с «Локомотивом» были новости, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев провел жесткую беседу с командой из-за того, что игроки якобы не бьются за клуб? Ещё в матче с «Ахматом» было видно, что тот же Клаудиньо чем-то недоволен. С «Локомотивом» мы увидели проблему после пропущенного гола. У команды не то рвение, «Зенит» слишком самоуверен. Руководители видят эти моменты. Заметно, что легионеры «Зенита» не выкладываются полностью. Может, это связано с психологией. Не понимаю, о какой уверенности можно говорить, если уже «Краснодар» набирает темп и другие. Проблема в коллективе у «Зенита» существует. Легионеры действуют не так, наши ребята тоже. Мало мотивации? У ребят достаточно хорошие контракты, да и ни один футболист никогда не насытится чемпионствами. Мне кажется, что-то происходит в команде. Может, легионеры чем-то обижены на тренера. Почему-то нет такой мотивации. Есть внутри какая-то группа игроков, из-за которой идет дисбаланс. Поражение от «Локомотива» либо сплотит «Зенит», либо команда может посыпаться. Запросто! Уверенности у них нет», — приводит слова Деменко Legalbet.

После 9 матчей «Зенит» с 17 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка. «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-zenit-mozhet-posipatsya-u-nih-est-problemi-v/
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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