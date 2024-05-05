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Сегодня, 03:44

Деменко: «Угальде и Артур не стоят заплаченных за них денег»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко оценил игру новичков петербургского клуба.

«Я считаю, что Нино, Педро и Артур — это хорошие приобретения для «Зенита». Другой вопрос, стоили ли они таких больших денег, которые за них заплатили? В их качествах сомневаться и не приходилось, «Зенит» хорошо проводит селекционную работу и обычно угадывает с трансферами. Видны сильные стороны всех трех новичков, заметно, как они прогрессируют.

Но опять же вспоминается финансовая сторона этих приобретений. Вот Артур из «Зенита» и Угальде из «Спартака» были куплены за примерно одинаковые деньги, но как по мне, наблюдая за их игрой, они столько не стоят, суммы очень завышены. На сегодняшний день реальная цена за Артура и Угальде — 5-6 миллионов — это потолок", — приводит слова Деменко Legalbet.

В текущем сезоне 26-летний Артур провел 12 матчей, в которых забил два гола и сделал результативную передачу. На счету 21-летнего Угальде 11 матчей и один гол.

Максим Деменко
Манфред Угальде
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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