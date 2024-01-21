Деменко считает, что в это трансферное окно в РПЛ еще будут сюрпризы

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал трансферы клубов РПЛ.

«Пока трансферы довольно скучные, разве что можно выделить переходы Ахметова и бразильцев в «Зенит», а также уход Кругового в ЦСКА. Почему «Спартак» еще никого не подписал? Я уверен, что работа ведется и трансферы будут. Нам нужно подождать. Я уверен, что сюрпризы еще будут. «Краснодар» и «Спартак» обязательно усилятся этой зимой», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

После 18 туров в РПЛ с 38 очками лидирует «Краснодар». Второе место занимает «Зенит» (36 очков), а третье — «Динамо» (32).