Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:37

Деменко считает, что в матче «Спартак» — «Краснодар» нет фаворита

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс-полузащитник «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко оценил шансы своих бывших команд в предстоящей встрече.

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет сегодня, 24 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Наверное, шансы равны. В этой игре нет фаворита, поэтому и «Краснодар», и «Спартак» могут победить. Думаю, возвращение Промеса однозначно повлияет на красно-белых. Джикия также может сыграть. Квинси — лидер команды. Когда теряешь троих футболистов основного состава, это потери. Конечно, возвращение Промеса — это плюс. В игре с «Краснодаром» «Спартак» будет биться в любом случае, но тяжело предположить, как этот вылет повлияет на команду», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-spartak-budet-bit-sya-v-matche-s-krasnodarom-no-favorita-v-e-toj-igre-net/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Сафонов: «Ожидаю тяжелый матч со «Спартаком», так как соперник вылетел из Кубка и захочет исправиться»
Лантратов заявил, что положительно относится к возвращению пива на стадионы
Гладилин считает, что «Спартаку» будет непросто в матче с «Краснодаром»
Нагорных заявил, что в «Локомотиве» всегда ощущают поддержку Семина
Хусаинов считает, что нужно назначать лучших арбитров на важные матчи в конце чемпионата России
Экс-игрок «Зенита» Гасилин: «Почему все смотрят в паспорт Дзюбе? Ибрагимовичу сколько лет? Даже больше, чем Артему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафонов: «Ожидаю тяжелый матч со «Спартаком», так как соперник вылетел из Кубка и захочет исправиться»

Гасилин — о Митрюшкине: «Он должен был играть минимум в «Баварии»