Деменко считает, что «Зенит» был ближе к победе, чем «Ростов»

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Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал ничью сине-бело-голубых в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).
«Каждая команда очень хотела решить свои вопросы в чемпионате. «Зенит» не смог переиграть «Ростов». Ростовчане тоже пытались, но «Зенит» по моментам был сильнее. Думаю, что сине-бело-голубых подвела реализация», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».
«Зенит» с 55 набранными очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» имеет в своем активе 46 очков и занимает второе место.