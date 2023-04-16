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Деменко считает, что «Зенит» был ближе к победе, чем «Ростов»

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Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал ничью сине-бело-голубых в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

«Каждая команда очень хотела решить свои вопросы в чемпионате. «Зенит» не смог переиграть «Ростов». Ростовчане тоже пытались, но «Зенит» по моментам был сильнее. Думаю, что сине-бело-голубых подвела реализация», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

«Зенит» с 55 набранными очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» имеет в своем активе 46 очков и занимает второе место.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/16/20225617.shtml?updated
Максим Деменко
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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