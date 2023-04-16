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Деменко считает, что «Зенит» уже не упустит чемпионство в РПЛ

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Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко оценил шансы петербуржцев на чемпионство в РПЛ.

«Я думаю, что «Зенит» уже не упустит первое место. Аналитики, эксперты сходятся во мнении, что «Зенит» станет чемпионом. Он уже недосягаем для соперников. Я думал, что «Ростов» сегодня отдаст все силы, чтобы вступить в борьбу. «Зенит» сейчас единственная команда, которая может взять золотые медали», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

«Зенит» с 55 набранными очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от ближайшего конкурента — «Ростова» — составляет 9 очков. Последние четыре розыгрыша РПЛ также оставались за петербуржцами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/16/20225653.shtml?updated
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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