Деменко считает, что «Зенит» уже не упустит чемпионство в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко оценил шансы петербуржцев на чемпионство в РПЛ.

«Я думаю, что «Зенит» уже не упустит первое место. Аналитики, эксперты сходятся во мнении, что «Зенит» станет чемпионом. Он уже недосягаем для соперников. Я думал, что «Ростов» сегодня отдаст все силы, чтобы вступить в борьбу. «Зенит» сейчас единственная команда, которая может взять золотые медали», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

«Зенит» с 55 набранными очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от ближайшего конкурента — «Ростова» — составляет 9 очков. Последние четыре розыгрыша РПЛ также оставались за петербуржцами.