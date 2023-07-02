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Деменко считает, что «Зенит» взял Бакаева для ослабления «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о выступлении хавбека Зелимхана Бакаева в составе «Зенита».

«Он себя никак не проявил. Но ему было тяжело. В клубе были Малком, Клаудиньо. Сейчас видно, что Бакаева взяли не для усиления «Зенита». Его взяли, чтобы ослабить «Спартак», — цитирует Деменко «Газета.Ru»

Бакаев является воспитанником «Спартака». Он перешел в «Зенит» в 2022 году. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 17 матчей за петербургский клуб в РПЛ, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

«Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/02/20793308.shtml?updated
Зелимхан Бакаев
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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